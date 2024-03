Dopo l’Ucraina la guerra in Europa? Ecco cosa dicono Mattarella e Macron

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 16 marzo 2024) Entrata nel terzo anno di combattimenti ininterrotti, ladella Russia in Ucraina fa sempre più paura a tuttaperché si teme che il conflitto possa dilagare. Così, a distanza di poche ore e in contesti diversi, ne hanno parlato. Per meglio dire: il presidente della Repubblica italiano vi ha fatto un riferimento indiretto ma molto chiaro, mentre il capo di Stato francese ne ha discusso esplicitamente in televisione. Sergioha pronunciato un discorso a Cassino (Frosinone) il 15 marzo, alla cerimonia commemorativa dell’80° anniversario della distruzione della città durante la SecondaMondiale. Nella Costituzione, ha detto il Presidente, c’è “un’affermazione solenne: il ripudio dellacome strumento di offesa ...