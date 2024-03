Don Daniel | il prete positivo alla cocaina riappare | “Non l’ho assunta | forse ingerita per errore”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Ha destato molto clamore il caso di donArturo Cardenas, sacerdote colombiano coinvolto in un incidente d’auto in Abruzzo lungo la statale 17 a Pratola Peligna, risultato poisecondo i test antidroga. Come riferito da Il Messaggero ilè tornato nella sua parrocchia di Rivisondoli, dove i fedeli non lo vedevano da qualche giorno dopo il ricovero in una clinica abruzzese. Intanto il suo legale, l’avvocato Gerardo Marrocco del Foro di Santa Maria Capua Vetere, ha difeso il sacerdote sostenendo che l’assunzione dinon è stata volontaria. Il caos dopo l’incidente stradale: cos’è successo? La vicenda ha suscitato molto clamore e don, pur essendo apparso molto provato per il polverone ...