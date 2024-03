Domodossola | 26enne arrestato mentre violenta una donna | un turista la vede trascinare via e dà l’allarme

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 16 marzo 2024) Ha trascinato con la forza unadi 60 anni che stava dormendo nella sala d’aspetto della stazione di(Verbano-Cusio-Ossola), nello scantinato di un palazzo nei pressi dello scalo ferroviario. Una volta lì, l’hata immobilizzandola per i polsi. Uncinese, che ha assistito alla scena dell’aggressione, ha subito datoai carabinieri. I quali, intervenuti sul posto quando erano poco dopo le 2 di notte, sono riusciti ad aprire il portone, e ad arrestare l’uomo in flagranza di reato: unsenegalese che, condotto in caserma per i successivi accertamenti, al termine dei controlli è stato dichiarato in arresto per violenza sessuale. Quindi, condotto presso il carcere di Verbania su disposizione dell’autorità giudiziaria, dove si trova tuttora in ...