Domestico e lavapiatti In nero per vivere | Costretto a lavorare per tre euro all’ora

(Di sabato 16 marzo 2024) Meno di trel’ora per lavare i piatti. Cinquel’ora per accudire un anziano. Succede a Magenta. Questa è la storia di un cinquantenne senza qualifiche particolari, ma armato di buona volontà. Da sei anni a questa parte ha perso il lavoro che gli permetteva died è cominciato un calvario che non accenna a diminuire. Ha lavorato sempre in, a parte le mansioni durate per pochi mesi con qualche cooperativa. "Mi sono rivolto ai servizi sociali del comune dove risiedevo – racconta – ottenendo la possibilità di frequentare dei corsi. Uno, in particolare, è quello di assistente domiciliare che mi ha consentito di apprendere parecchie cose". Da operaio che era, il cinquantenne si è inventato badante. Lavoro di cui ci sarà sempre bisogno. Ma dove "essere presi" inè quasi la ...