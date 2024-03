Domenica In | le anticipazioni del 17 marzo | grandi ospiti per Mara Venier

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 16 marzo 2024)17, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 27^ puntata di ‘In’ condotta da17, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, sarò trasmessa la 27^ puntata di ‘In’ condotta da. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un’intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi, che racconteranno la loro storia d’amore e le prossime nozze annunciate recentemente durante una puntata di ‘Ballando con le stelle’. Alessandra Mussolini si racconterà tra carriera e vita privata oltre a ...