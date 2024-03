Domenica In | gli ospiti di Mara Venier domenica 17 marzo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 16 marzo 2024) (Adnkronos) – Simona Ventura, Alessandra Mussolini, Max Giusti, Sono alcuni deglidinella puntata diIn che va in onda domani,17, alle 14.00 su Rai 1. La puntata si aprirà con un’intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi, che racconteranno la loro storia d’amore e le ormai prossime nozze, annunciate recentemente durante una puntata di Ballando con le stelle. Quindi, spazio a Alessandra Mussolini che si racconterà tra carriera e vita privata e nel salotto diparlerà del suo romanzo autobiografico ‘Il gioco del buio’. Per ricordare Gabriella Ferri, a 20 anni dalla scomparsa dell’artista, saranno in studio il figlio Seva Borzak Jr., la cantante Syria e Pino ...