Domani De Luca a Giugliano ma è polemica contro Pirozzi su Pua e manifesti Fdi

domani , domenica 18 febbraio, nel nuovo appuntamento con “ Zona Bianca ”, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi intervista il leader di Italia Viva Matteo Renzi, con cui si ... (italiasera)

La battaglia di Vincenzo De Luca nel nome del Sud (con il no all’Autonomia differenziata), del terzo mandato (per sé stesso) e della scalata per contare nel Pd nazionale, inizia – simbolicamente – ... (ilfattoquotidiano)