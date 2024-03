Domande per il bonus colonnine elettriche appena partite | come inviare richiesta

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) Dalla giornata di ieri 15 marzo, è possibile fare domanda per il. Questa misura specifica è dedicata a professionisti ed imprese e sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nelle modalità che esamineremo di seguito. La dotazione complessiva messa a disposizione è pari a 87,5 milioni di euro. Requisiti di imprese e professionisti Le imprese che possono fare domanda devono avere determinati requisiti. Tra questi, il fatto di avere sede nel territorio italiano, non essere in difficoltà finanziarie, il non aver ricevuto né richiesto per gli stessi interventi ti altri sussidi e ancora essere in regola con la restituzione di somme dovute per provvedimenti di revoca di agevolazioni. Anche i professionisti devono soddisfare determinati requisiti. Tra questi, ...