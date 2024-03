Dolce alle mele | senza farina | senza uova | lo preparo in 1 minuto ed è buonissimo!

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 16 marzo 2024) Ogni volta che desidero stupire i miei ospiti servo loro una torta biscottata cone noci da leccarsi i baffi. Il gusto di questosul palato è davvero golosissimo e allo stesso tempo è leggero e non appesantisce. Infatti non utilizzo nemmeno lee anche i bimbi fanno a gara per mangiarsi l’ultima fetta rimasta nel piatto. Per rendere tutto ancora più semplice alla fine della pagina c’è la videoricetta da guardare per non perdere nemmeno il passaggio più piccolo.: ingredienti e preparazione. Gli ingredienti che uso sono i seguenti: 200 ml di latte 40 gr di cioccolato fondente grattugiato 41 cucchiaio di amido di mais 280 gr di biscotti secchi (buonissimi anche quellizuccheri aggiunti) 50 gr ...