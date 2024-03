Diretta Sinner-Alcaraz live alle 21 | 30 a Indian Wells | chi vince sarà numero 2 ATP

Sinner-Alcaraz: orario e dove vedere la semifinale di Indian Wells che vale il 2° posto nel ranking Atp

La semifinale di Indian Wells 2024 vede sfidarsi ancora una volta Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Come nel 2023 i due si affrontano nel penultimo atto del torneo californiano, con lo spagnolo che ha..ilmattino

LIVE Sinner-Alcaraz, dalle 21.30 la semifinale a Indian Wells che vale il 2° posto: Succede solo in America, non per niente il Paese degli eroi. E non è solo perché stasera Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, com'è giusto che sia, si disputeranno il numero 2 del mondo in una partita, la ...informazione

Sinner-Alcaraz Diretta: semifinale di Indian Wells, segui LIVE: È la notte più attesa. Sinner-Alcaraz si sfidano in semifinale al Masters 1000 di Indian Wells, un anno dopo. In ballo c'è la finale e il secondo posto nel ranking Atp. Nella scorsa stagione ha vinto ...corrieredellosport