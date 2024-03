Dimessa dall’ospedale | muore dopo essere caduta da barella | presentata denuncia

(Adnkronos) – Dopo un ricovero in ospedale di due settimane per una insufficienza renale viene dimessa e i figli decidono di portarla a casa su un'ambulanza privata. Ma mentre l' Anziana signora è ... (webmagazine24)

