Diffidati Frosinone-Lazio | i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Juventus

(Di sabato 16 marzo 2024) Lacerca stabilità dopo le dimissioni di Maurizio Sarri che hanno travolto l’ambiente biancoceleste. Ma soprattutto cerca punti preziosi in un campionato che vede iin ritardo rispetto alla corsa Champions League. Sulla panchina nel match esterno contro ilci sarà Martusciello, ma dalla prossima gara dovrebbe iniziare l’era Tudor. Allo ‘Stirpe’ sarà quindi un match di transizione, con Immobile e compagni che cercano gol pesanti. Occhio poi alla situazione dei, visto che nel prossimo turno ladovrà vedersela in casa contro ladi Massimiliano Allegri. Al momento c’è un solo calciatore aed è un ex di turno: Luca Pellegrini, di ritorno dallascontata ...

Da Odgaard a Iling: 5 giocatori con cui fare plusvalenza nella 29ª al Fantacampionato

Tre giorni di Coppe europee agrodolci per le nostre italiane. Per la gioia dei fantallenatori, però, la 29ª giornata di Serie A è pronta a ripartire con l'anticipo di venerdì sera tra Empoli e Bologna ...informazione

Serie A 2023-2024, 29ª giornata: i calciatori Diffidati e squalificati: Novità nell'elenco di Diffidati e squalificati per la ventinovesima giornata di Serie A: la Lazio si è vista accogliere il reclamo sulla sanzione per Guendouzi dopo l'espulsione col Milan, da due a un ...informazione

Brighton – Roma, De Zerbi in conferenza stampa: A Roma non abbiamo giocato da Brighton: Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’AS Roma. La sfida contro la Roma: "Giallorossi stanchi Non lo so, noi dobbiamo fare il ...marione