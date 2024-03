Diabete | campi scuola per adolescenti e famiglie con bambini

(Di sabato 16 marzo 2024) Firenze, 15 marzo 2024 - Tornano iperedaffetti da, ma anche per le loroe per formare tutor fra gliesperti nella gestione del loro. Tutti insieme, in campeggio per lo più, a contatto con la natura e per fare sport e attività all’aria aperta, ma soprattutto per imparare, con l’aiuto di medici e psicologi, a gestire questa patologia cronica e a superare i problemi di convivenza. La giunta regionale ha rinnovato i finanziamenti ed approvato il progetto anche per il 2024, stanziando complessivamente 170 mila euro, ripartiti tra l’Ospedale Meyer (che è il centro regionale di riferimento) e l’Asl Toscana Nord-Ovest e l’Asl Toscana Sud-Est, che organizzeranno e proporanno i ...

