Di nebbioni e vita di paese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Maietti Si dovrebbero censurare i tele-radio giornali. Per contenere lo sgomento, che il cuore fatica a reggere. Non è soltanto Eliot a confermarcelo: "Human kind cannot bear very much reality", il genere umano non può sopportare troppo la realtà. Persino Lui, ultima speranza, ha tradito qualche momento di stanchezza, voglia di starsene solo con gli amici discepoli: "Vogliamo metterci un poco in disparte?". Forse in disparte c’era un’osteria. Non così improbabile per "un mangione e un beone". Ricordo di don A., parroco di campagna, insofferente delle assemblee di curia. Un giorno si ferma all’osteria prima di prendere con un sospiro la strada per la Curia in motorino. A un tavolino manca il quarto per la briscola: "Signor parroco, soltanto una mano, intanto mica scappano in Curia!". Don A. si siede: "Neh, apéna una man, o balossi!". La mano si accompagna a un bicchiere di quelli ...