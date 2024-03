Di che razza è Clifford | il grande cane rosso del film?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 16 marzo 2024) Molti spettatori, soprattutto tra i ragazzi, si sono chiesti di chesia, ilprotagonista dell’omonimodiretto da Walt Becker. La questione è complessa, perché cucciolo gigante, infatti, appartiene ad un insieme di razze composto da Vizsla, ossia bracco ungherese, Bloodhound e l’immancabile Labrador Retriever. Ovviamente il coloreè una sorta di “licenza poetica” che non ha nessun tipo di riscontro nella realtà effettiva. In sostanza, dunque,non appartiene ad un gruppo ben preciso e a confermare questa teoria è lo stesso autore della sua storia. Norman Bridwell, scrittore cui si deve la serie di libri per bambini con al centro proprio questo gigantesco cucciolo, ha costruito ...