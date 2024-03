“Devi sapere una cosa” The Voice Senior | i giudici parlano | Pino in lacrime e Clerici senza parole

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 16 marzo 2024) Puntata ricchissima di emozioni ieri sera a The, l’ultima dedicata alle blind audition. I telespettatori sono rimasti incollati davanti alla Tv fino a tardi per conoscere i nomi dei concorrenti che passano alla semifinale. Per i quattro coach – Arisa, Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè – è stata una scelta molto difficile. In gara tanti talenti, difficile decidere chi rimandare a casa. Dura anche per i concorrenti. In particolare per, “Elvis Presley”. Quando sono stati fatti i nomi, lui non ha retto e ha avuto una reazione completamente inaspettata. Antonellaa quel punto è intervenuta per sostenerlo. Ieri sera era l’ultima puntata delle audizioni al buio per Thesu Rai Uno ha regalato emozioni. Sul palco un mix di talenti: persone ...