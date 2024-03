«Deve stare zitta» | “Affari Tuoi” | scoppia la bufera durante la puntata

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 16 marzo 2024) Programmi Tv, “”: la concorrente Nicoletta affronta la partita di ieri sera con grande maestria. Ciononostante, finito il programma si scatena unasui social per un fatto accadutola. Leggi anche: “”,sfortunata per Stefania: finisce malissimo Leggi anche: Antonella Di Massa, lo straziante annuncio del marito a “Chi l’ha visto” “” la concorrente di ieri sera Venerdì 15 marzo, ad “” è il turno di Nicoletta da Gubbio rappresentante della regione Umbria. Cresciuta a Scheggia-Pascelupo, Nicoletta è impiegata in una struttura alberghiera. Il suo percorso nel programma condotto da Amadeus è di quelli che ...