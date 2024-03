Devastante incendio all’alba | distrutto un capannone e danneggiata una casa

(Di sabato 16 marzo 2024) Ravenna, 16 marzo 2024 – Paura nella notte per unche ha devastato une danneggiato una. Le fiamme sono divampare in via dello Scolone, nella campagna ravennate, prima dell’alba. Le fiamme avvistate dagli automobilisti che hanno lanciato la segnalazione erano altissime. Sul posto i vigili del fuoco di Ravenna, Cervia e Forlì e il 118. Nei tre occupanti dell’abitazione nessuno pare sia rimasto ferito. Notizia in aggiornamento

