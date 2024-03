Delizie gastronomiche per il tuo gatto

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di sabato 16 marzo 2024) Quando si tratta di assicurare la salute e il benessere dei nostri amici felini, l’alimentazione è cruciale. Tra le possibili soluzioni, la nutrizione umida per gatti è fondamentale per garantire loro gli elementi essenziali per una vita sana e appagante. Il cibo umido, infatti, ha un elevato contenuto di acqua che può aiutare a mantenere una buona idratazione, è ricco di proteine e favorisce una dieta equilibrata e in linea con le naturali esigenze del nostro. I fattori che predispongono ila sviluppare una malattia alle basse vie urinarie sono molteplici, fra questi sicuramente sono da citare un regime alimentare secco solo a base di crocchette, il diabete, l’obesità, l’ipertiroidismo, la sedentarietà, condizioni di stress ambientali. L’aumento dell’apporto di acqua attraverso il cibo umido può contribuire a supportare il corretto ...