Decreto Cutro | Piantedosi | | Rivedremo la cauzione

(Di sabato 16 marzo 2024) "Stiamo ragionando sulla riedizione del" che prevede unadi 5mila euro per i migranti che chiedono l’asilo, "con una gradazione dell’importo, valutando caso per caso". Così il ministro dell’Interno Matteo. A proposito dei numeri legati ai flussi: "Da sei mesi il flusso si è ridotto. Le iniziative messe in campo funzionano".

La Corte di giustizia dell’Unione europea non ha accolto la richiesta, avanzata dalle Sezioni unite civili della Cassazione, di decidere in via d’urgenza sulla legittimità del Decreto Cutro . Il ... (ilfattoquotidiano)

Il Ministro dell’Interno propone una cauzione per i migranti richiedenti asilo

Questa proposta è stata presentata durante un convegno organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia. Inoltre, Piantedosi ha chiarito che la Corte di Giustizia Europea non ha bocciato né ...online-news

Migranti. Nuovo naufragio, 34 dispersi e due morti a largo della costa sudorientale della Tunisia: Cento persone in pericolo nel Mediterraneo centrale: la loro imbarcazione è ferma per un guasto al motore. L'Ocean Viking intanto fa una deviazione per Catania prima di riprendere la navigazione per A ...rainews

Parte il piano Mattei, Meloni si gioca la faccia: Le procedure del Decreto Cutro, che dovrebbero essere applicate in Albania, sono per ora nel limbo e i tribunali non le applicano, rendendo quindi l’accordo con Tirana inefficace per almeno un altro ...ilmanifesto