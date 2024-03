Dati e analitica predittiva | lo stato dell’arte in Italia

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 16 marzo 2024) Lo studio deiper una loro applicazione che possa essere di natura. Il settore è in crescita, anche in, e coinvolge non soltanto le grandi aziende ma anche le piccole e medie imprese. Ovviamente, a diverso livello. Il predictive analytics è la nuova frontiera dell’analisi e dello sviluppo dei, grazie anche all’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni. Uno studio dell’Osservatorio Big Data & Business Analytics del Politecnico di Milano ha evidenziato come, oggi, inil settore dell’analytics valga 2,85 miliardi di euro, in crescita rispetto allo scorso anno. Predictive analytics, la nuova frontiera per lo studio del dato «Per quanto riguarda le grandi imprese – spiega a Giornalettismo Irene Di Deo, ricercatrice senior degli Osservatori -, almeno nella logica ...