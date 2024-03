“Datemi 4mila euro e la lascio stare” | giovane minaccia la famiglia della ex | arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Pontedera, 16 marzo 2024 – Momenti di paura e tensione, finiti con un arresto. Pretendevaper lasciare in pace l'ex fidanzata 15enne e la suae ha perfinoto il padre di lei prima con un coltello e poi dicendo di avere una pistola. Per questo un marocchino di 23 anni è statodalla polizia a Pontedera e trasferito in carcere con una sfilza di accuse: atti persecutori, danneggiamento, porto abusivo di arma da taglio e di munizioni,aggravata, danneggiamento, tentata estorsione e minacce a pubblico ufficiale per averto di morte anche i poliziotti. Il, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, nei giorni scorsi si è presentato a casa ...