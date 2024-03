Dante e gli altri irraggiungibili che dovrebbero scoraggiare alla scrittura

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 16 marzo 2024) Qualcuno disse che la lettura diAlighieri dovrebbeladi poesie. Il Sommo Poeta è talmente inarrivabile che chiunque, al suo cospetto, dovrebbe capire che è meglio lasciar perdere. Io potrei aggiungere, per venire più vicino a noi, la lettura di Andrea Zanzotto. Se oggi in Italia abbiamo un milione di inutili poeti viventi lo dobbiamo prima di tutto all’ignoranza: si vergognerebbero della loro pochezza, e tacerebbero, se davvero leggessero i grandi. Nel teatro contemporaneo la funzione dissuasiva die Zanzotto compete ad Antonio Rezza. Vedere Rezza a teatro (io ho visto “Hybris” all’Ariosto di Reggio Emilia) dovrebbe sconsigliare a chiunque la stesura di testi teatrali e la recitazione dei medesimi. Rezza può piacere o non piacere (a me, per esempio, vedere sul palco un uomo nudo non ...