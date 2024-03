Daniele Capezzone | i compagni e l' istinto di imbavagliare tutti

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Credo di conoscere direttamente e piuttosto bene, come forse qualche lettore ricorderà, il tema delle aggressioni violente volte a impedire una conferenza in un'università o a minacciare personalmente un relatore: a me capitò alla Sapienza, nell'ottobre 2022, partecipando a un convegno dei giovani di Azione Universitaria, che poi si svolse sotto l'assedio di qualche centinaio di estremisti di sinistra. Nelle ore e nei giorni successivi – in una surreale inversione delle parti – a meritare la solidarietà dei media e della politica, in particolare a sinistra, furono naturalmente i facinorosi e gli aggressori, non certo gli aggrediti. Non consola – al contrario: inquieta e amareggia – il fatto che ieri a Napoli sia stato vittima di un trattamento analogo il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, che merita dunque la nostra piena e incondizionata solidarietà, esattamente come David ...