Dalle occupazioni ai bavagli per tutti | questo è il dopo-Roccella La sinistra non volle condannare e ha aperto la porta all’intolleranza

(Di sabato 16 marzo 2024) Chi non ricorda il Salone del Libro di Torino dove fu impedito a Eugeniadi presentare il suo libro? Non bastò in quel caso il rimbrotto di Sergio Mattarella (“la cultura è confronto”) per indurre laa una doverosa condanna dell’episodio. Che non degenerò perchénonche la polizia intervenisse. Ebbene i salotti progressisti persero l’occasione, non compresero che quella nuova forma di contestazione (occupare uno spazio riservato ad altri) si sarebbe rivelata un boomerang che oggi ha colpito giornalisti che con la destra nulla hanno a che fare come Parenzo e il direttore di Repubblica Molinari. Schlein disse che il governo aveva problemi col dissenso Legittimato il metodo, ilo è in agguato per. Elly Schlein all’epoca commentò l’accaduto ...

Milano, corteo per Dax a 21 anni dall’omicidio: “Bruciamo ancora dentro”

Presidio in via Brioschi e poi i manifestanti sfileranno per le strade della città fino a via Gola. Stasera proiezione del docufilm dedicato alla vittima e concerto ...ilgiorno

Calabrese: «Da 18 marzo ritorna l’avviso Kaire per la seconda annualità»: CATANZARO «Regione e imprese si incontrano per incentivare l’occupazione ed invertire la rotta. Ritorna l’Avviso Kaire per la seconda annualità con gli incentivi all’occupazione alle imprese che opera ...corrieredellacalabria

Lavoro, nel 2023 il 2% in più di occupati in Valle d'Aosta: Cresce l'occupazione e cala la disoccupazione nel 2023 in Valle d'Aosta secondo gli ultimi dati diffusi dall'Istat. (ANSA) ...ansa