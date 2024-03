Dal total look agli accostamenti inaspettati | tutto quello che c’è da sapere per indossarlo al meglio

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 16 marzo 2024) Quando la primavera si avvicina è normale avere voglia di ravvivare il proprio guardaroba con tinte più brillanti e d’impatto. Il viola è senza dubbio una di queste, declinato in tantissime sfumature diverse. Tra tutte, in questo momento storico, a dominare le tendenze è il color lavanda. Più intenso del glicine e del lilla, più acceso del classico viola, il color lavanda contiene in sé tante nuance differenti, dalla più chiara alla più scura. Proprio come succede alla pianta simbolo della Provenza che gli dà il nome nelle varie fasi della sua fioritura. Tutte sono accomunate però da un fortissimo fattore d’attrazione e di capacità di attirare l’attenzione. Ma non solo. Vestirsi di lavanda ha anche un altro vantaggio oltre adi essere in trend. Queste ...