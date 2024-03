Dal Barlume a Gramscic | sul palcoscenico risate assicurate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 16 marzo 2024) Tre protagonisti della fortunata serie "I delitti del", Daniele Marmi, Guglielmo Favilla e Paolo Cioni, saranno in scena, domani (ore 21,15), al Teatro Manzoni di Calenzano nell’ambito della rassegna "Incontri". Il trio, coordinato dal regista Silvio Peroni, si cimenterà in "", un testo contemporaneo e irriverente che porta la loro stessa firma, dando vita a uno spettacolo dai ritmi comici serrati. Il tutto prende il via da un paradossale inconveniente da cui nascono, a cascata, incomprensioni, intrecci di situazioni grottesche, dialoghi vivaci e malintesi che rendono la vicenda surreale e, allo stesso tempo, esilarante. Il rampollo (e unico erede) di una ricca famiglia borghese si innamora inaspettatamente e perdutamente di un busto di Antonio Gramsci. Con la sua nuova ‘compagna’ decide di presentarsi alla festa delle nozze d’oro dei ...