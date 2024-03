Dal 24 aprile al 5 maggio. Le gare in Fiera. Partita la caccia al biglietto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) I campionati Europei di ginnastica artistica si terranno a Rimini presso i padiglioni delladal 24 al 28(maschile) e dal 2 al 5(femminile). Il programma degli europei maschili, i primi in ordine di tmpo, prevede per il 24dalle 10 alle 21 le qualifiche seniores, giovedì 25 (10-20.30) le qualifiche juniores, venerdì 26 (18-20.30) le finali di Specialità seniores (tre attrezzi), sabato 27 (10-12.40) quelle juniores e dalle 16.30 alle 19 le finali di specialità seniores (tre attrezzi). Domenica 28 10-12 finale all-around juniores, 15.30-18 finale a squadre seniores. Da giovedì 2 a domenica 5gli Europei femminili. Gli abbonamenti e i biglietti sono acquistabili sul circuito Vivaticket, previsti sconti per i tesserati FGI ed Enti di promozione sportiva, promozioni per ...