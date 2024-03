Da colomba a falco Così Macron vuole farsi leader

“La Francia è già in guerra”. Macron scatena Mosca: si rischia l’escalation

Clima rovente tra Francia e Russia. La trasformazione del presidente transalpino Emmanuel Macron da colomba a falco nei confronti di Mosca ha scatenato la muscolare reazione del Cremlino. Ma andiamo p ...informazione

Ucraina, Parigi accelera. Da colomba a falco, Macron sprona la Ue: "Putin non vincerà": Pressioni diplomatiche a ripetizione. Tutto inutile. Oggi Macron ha cambiato registro. Si è trasformato in un falco, un capo di guerra che "non esclude" l’intervento di truppe francesi ed europee in ...quotidiano

Banche centrali pronte alla «carica» di giugno I (piccoli) dubbi dei mercati: Lato Bce, gli interventi di diversi componenti del Consiglio durante la settimana (dalla «colomba» greca Yanni Stournaras al «falco» olandese Klaas Knot, passando per il vice presidente Luis De ...ilsole24ore