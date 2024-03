Cusano Milanino | Carla Pessina candidata sindaco per il centrosinistra | “Ripartiamo dalla partecipazione”

(Di sabato 16 marzo 2024)(Milano), 16 marzo 2024 –, 65 anni, medico rianimatore in pensione, non aveva mai fatto politica prima di guidare la coalizione delcontro iluscente Valeria Lesma. “Ho fatto altro”, ironizza. Partita da giovane specializzanda è diventata direttore di unità operativa di Anestesia e Rianimazione del presidio ospedaliero di Rho e poi direttore del dipartimento di Emergenza-Urgenza dell’Asst Rhodense. “Diciamo quello che si chiamava ‘primario’. Sono stata il gestore dei pronto soccorso, delle rianimazioni e delle emergenze di tutti gli ospedali di quella Asst. Ho vissuto l’emergenza Covid e mi vanto di aver portato da 12 a 44 i posti di rianimazione intensiva in azienda”. Con Emergency ha prestato servizio in Afghanistan, Sudan, Sierra ...

