Curling Femminile | l’Italia ai Mondiali per le medaglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024) Sydney –diè pronta a scendere sul ghiaccio di Sydney, in Canada, per i Campionati, l’appuntamento clou della stagione che, al via sabato 16 marzo, terminerà domenica 24 marzo. Quarantatreesima edizione della rassegna iridata con 13 nazioni presenti al via e pronti a darsi battaglia: Canada, Danimarca, Estonia, Italia, Giappone, Corea del Sud, Norvegia, Nuova Zelanda, Scozia, Svezia, Svizzera, Turchia e Stati Uniti. Le squadre si sfideranno una fase di round robin con le prime due classificate che accederanno direttamente alle semifinali mentre le formazioni piazzate tra il terzo e il sesto posto disputeranno un playoff che mette in palio gli ultimi pass per la fase a eliminazione diretta.proverà a replicare quanto fatto la scorsa stagione, quando fu ...