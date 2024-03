Crui | intolleranza in Atenei non ammessa

(Di sabato 16 marzo 2024) 18.40 "Le manifestazioni che impediscono di parlare non sono tollerate, glisono luoghi di dialogo, quando si chiede di parlare bisogna anche saper ascoltare". Così la presidente della, Giovanna Iannantuoni, dopo le contestazioni alla Federico II di Napoli che hanno indotto l'ateneo a far saltare il dibattito previsto col direttore di Repubblica, Molinari."Giovedì ci vedremo con la ministra dell'Università Bernini e con i rappresentanti degli 85e lanceremo idee e azioni", annuncia.

