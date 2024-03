Crozza imita il sindaco Beppe Sala | “Le buche in strada a Milano? Chi non avrà l’elitaxi dovrà abituarsi”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024), 16 marzo 2024 –in? Un problema evidente per la città, peggiorato a causa delle intense piogge delle ultime settimane, sul quale ilGiuseppenon si è mai nascosto. “Ho incontrato i responsabili di MM e del Comune. In questo momento abbiamo triplicato il numero delle ore di lavoro ricorrendo soprattutto a imprese esterne gestite da MM. Bisogna fare meglio e intensificheremo ancora di più lo sforzo”, ha ribadito solo qualche giorno fa a margine di un evento. Ma proprio questa tematica così importante per il capoluogo lombardo, ha fornito un assist a Maurizioper una nuovazione, nel suo ‘Fratelli di’, venerdì sera sul ‘Nove’: il...