Crollo di via Mariti | l’affondo di Italia Nostra | “Realizziamoci un giardino”

(Di sabato 16 marzo 2024) Firenze, 16 marzo 2024 – A un mese esatto daldi viae dalla tragedia dei cinque operai morti sotto la trave in cemento crollata nel cantiere Esselunga,attacca l’amministrazione e punta il dito contro le scelte dell’amministrazione. L’auspicio è che “ci sia un ripensamento. E che in quell’area venga realizzato unanziché un supermercato”

Nuovo cedimento di un tratto di strada avvenuto a Napoli , questa volta il crollo in via Pietro Castellino : immediata la chiusura del tratto di strada e traffico in tilt. Nel pomeriggio di ieri si è ... (2anews)

L’omelia del card. Betori nella Messa in suffragio delle vittime del cantiere in via Mariti a Firenze

Pubblichiamo il testo integrale dell'omelia proclamata ieri nella Chiesa dell'Ascensione di N.S. Gesù Cristo dall'arcivescovo di Firenze nel trigesimo della morte dei cinque operai nel cantiere di via ...toscanaoggi

Lo stato maggiore di Via Bellerio pronto a scomunicare Salvini. Ma lui insiste con la propaganda: «Se fossi stato in lui mi sarei dimesso» sussurra un parlamentare. Lo stato maggiore di via Bellerio si aspettava un Crollo ma non di questa portata. L’asticella minima era rappresentata dall’8%, ...notizie.tiscali

Un mese fa il Crollo di via Mariti: Oggi il ricordo delle cinque vittime morte durante i lavori di costruzione di un supermercato. La Procura prosegue con l'inchiesta acquisendo documentazione che proverebbe la fretta per rispettare i t ...rainews