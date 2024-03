Covid | il virus può persistere per più di un anno dall’infezione | “Nuovi indizi sulla causa del Long Covid”

Il Covid "potrebbe aver avuto origini in laboratorio ". È quanto risulta dallo studio condotto dai ricercatori della University of New South Wales , in Australia, pubblicato sulla rivista 'Risk ... (ilgiornaleditalia)

Carpaneto ricorda le vittime del Covid, appuntamento il 23 in viale Vittoria

Il 18 marzo si celebra la Giornata Nazionale in memoria delle vittime della pandemia da Covid-19. Il Comune di Carpaneto Piacentino ... chi ha incontrato troppo da vicino il virus, e ha sacrificato sé ...piacenzasera

Covid nato in laboratorio, nuova ricerca australiana conferma questa ipotesi, che non era poi così complottista: Una nuova ricerca australiana conferma la teoria del Covid creato in laboratorio, suggerendo che potrebbe non essere così complottista come inizialmente pensato.tag24

Rivelazione shock sull’origine del Covid-19: Uno studio dell'Università del New South Wales suggerisce che il Covid-19 potrebbe avere origini innaturali, mettendo in discussione tutto.newsmondo