Cospito | annullata la sanzione disciplinare disposta in carcere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Milano – Il magistrato di Sorveglianza di Sassari, Eugenie Giovannelli, ha annullato ladell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per sette giorni inflitta inad Alfredodal Consiglio di disciplina dell'istituto. Lo riferisce l’Agi. Parlando con la sorella il 7 agosto del 2023, l'anarchico, protagonista di un lungo sciopero della fame contro il 41 bis, espresse parole offensive nei confronti dell'allora procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo. Davanti al Consiglio di disciplina, il recluso per reati di terrorismo aveva spiegato di essere stato "esasperato dall'ennesimo diniego della Direzione dela consegnargli le fotografie di famiglia, di vergognarsi e non essere solito a questo tipo di espressioni affermando di avere creduto ...