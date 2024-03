Così sarà la Terza guerra mondiale nucleare Tajani | cosa c' è dietro la follia di Macron

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) "Si rischierebbe la". E' esplicito, il ministro degli Esteri Antonio, nel ribadire il no dell'Italia a qualsiasi coinvolgimento militare diretto in Ucraina. Il nostro paese, spiega il vicepremier e leader di Forza Italia al Corriere della Sera, sta "dalla parte" di Kiev "fin dal primo momento. Lo siamo dal punto di vista finanziario, economico in vista della ricostruzione, progettuale come testimonia l'accordo per Odessa, materiale e anche militare. Ma non siamo incon la Russia. Non lo siamo mai stati". Una netta presa di distanza dall'accelerazione bellicista del presidente francese Emmanuel, che nelle ultime ore ha detto di non poter escludere l'invio diretto di soldati in Ucraina. Non è previsto "alcun intervento diretto dei nostri ...