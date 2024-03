Cosa significa ora legale?

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di sabato 16 marzo 2024) L’oraè una pratica adottata in molti paesi del mondo che consiste nello spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio durante i mesi più caldi per estendere le ore di luce naturale nelle serate ed avere un guadagno in termini di consumi energetici. Questo cambiamento viene generalmente applicato in primavera e annullato in autunno, quando si ritorna all’ora solare, riportando gli orologi alla loro configurazione standard. Orale: origine e scopo L’idea dietro l’oraè stata proposta per la prima volta alla fine del 19° e all’inizio del 20° secolo con l’intento di sfruttare meglio la luce solare durante i mesi estivi e, di conseguenza, ridurre il consumo di energia elettrica per l’illuminazione. La pratica è stata adottata per la prima volta su larga scala durante la Prima Guerra Mondiale e poi diffusa in ...