Cosa ha detto Alcaraz su Sinner

(Di sabato 16 marzo 2024) Indian Wells, 16 marzo 2024 - Pretattica? Scaramanzia? Oppure nelle parole al miele che Carlosha rivolto a Jannikc'è, davvero, solo verità e accettazione che, in questo momento, il tennista altoatesino sta giocando in maniera superlativa? In vista della semifinale del torneo di Indian Wells, in programma questa sera (sabato 16 marzo, ndr) alle ore 21:30 sul Campo centrale, il numero 2 del Ranking Atp ha parlato così riguardo a Jannik. "Controsarà una partita molto complicata. Jannik sta giocando a un livello altissimo e contro di lui giocherò una delle partite più difficili della stagione. Al momento, secondo me, è il miglior giocatore del mondo. Il suo inizio di stagione è incredibile. Ho sentito alcune dichiarazioni di Tommy Paul molto divertenti, dice chesta ...