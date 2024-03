Corre per uscire dalla stazione della Circum ma non perché è in ritardo Aveva addosso 10 kg di hashish

Ha partecipato ad un quiz televisivo mentre la polizia gli stava dando la caccia come serial killer per aver ucciso e violentato decine di persone. È questa l'incredibile storia... (leggo)

Fiera di Vienna, il logo dell'Italia è senza la Sicilia e la Sardegna. «Sono state dimenticate le due isole maggiori»

Nel logo che rappresenta l'Italia nello stand della Calabria alla Fiera delle Vacanze in corso a Vienna, mancano la Sicilia e la ... dedicato alla promozione turistica che propone attività per il ...leggo

Infrastrutture, Salini(Webuild) “Occasione storica per il Sud”: Se guardiamo solo alla Sicilia abbiamo in corso nell’isola 8 progetti, per un valore complessivo di quasi 7 miliardi in commesse in cui abbiamo finora coinvolto più di 1.100 fornitori locali. Che ...vocedimantova