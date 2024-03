Corea Nord | Kim utilizza l' auto blindata regalata da Putin

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 16 marzo 2024) Kim Jong-un hato per la prima volta venerdì l'"perfetta", la Aurus Senatgli di recente dal presidente russo Vladimir. Lo ha annunciato la sorella del leaderno, Kim Yo-jong, mostrando il regalo come simbolo della crescente cooperazione tra i due Paesi. Il rispettato maresciallo, ha riferito l'agenzia ufficiale Kcna senza diffondere foto, l'ha usata per recarsi alla cerimonia di apertura della Kangdong Greenhouse Farm vicino a Pyongyang, dove è apparso con l'inseparabile figlia Ju-ae. "La funzione speciale dell'privata è perfetta e ci si può fidare completamente", ha detto la sorella del leader, secondo cui l'"donata dal presidente della Federazione Russa è una prova evidente ...