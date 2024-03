Coppia trovata morta a Napoli | sequestrate le salme di Vincenzo Nocerino e della ragazza straniera

(Di sabato 16 marzo 2024) Sono statesu disposizione del pm di turno, in vista dell’autopsia, ledei due giovani trovati morti in un garage a, probabilmente uccisi da esalazioni di ossido di carbonio. Lui,di 24 anni, studente universitario, viveva con i familiari nel palazzo di prima traversa Fosso del Lupo dove è avvenuta la tragedia;giovane, studentessa di nazionalità...

Sono di un ragazzo di 20 anni e di una ragazza di 21 i cadaveri trovati a Napoli Secondigliano in un’auto parcheggiata in un box. L’ipotesi più probabile su cui indagano i carabinieri della locale ... (ildenaro)

Fidanzati trovati morti in un garage: l’ipotesi

NAPOLI. I carabinieri di Napoli della stazione di Secondigliano sono intervenuti per il ritrovamento di due cadaveri, una Coppia di fidanzati ventenni, in una garage. I corpi, nudi, sono stati trovati ...lanuovasardegna

Coppia di giovani fidanzati trovata morta in auto: uccisi dai gas di scarico: I cadaveri di due fidanzati sono stati trovati questa mattina all'interno di un’auto in garage nel quartiere napoletano di Secondigliano. Lui, 25 anni, viveva nella stessa palazzina. A trovare i corpi ...unionesarda

Coppia di giovanissimi trovata morta a Napoli in un box: indagano i carabinieri: Sono di un ragazzo di 20 anni e di una ragazza di 21 i cadaveri trovati a Napoli Secondigliano in un’auto parcheggiata in un box. L’ipotesi più probabile su cui indagano i carabinieri della locale sta ...ildenaro