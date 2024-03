Coppia di giovanissimi trovata morta a Napoli in un box | indagano i carabinieri

(Di sabato 16 marzo 2024) Sono di un ragazzo di 20 anni e di una ragazza di 21 i cadaveri trovati aSecondigliano in un’auto parcheggiata in un box. L’ipotesi più probabile su cuidella locale stazione è che siano morti a causa delle esalazioni dell’auto da monossido di carbonio. A trovarli privi di sensi questa mattina è stato il padre di lui, proprietario del box, e avrebbe trovato il motore ancora acceso. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Giovane coppia trovata morta in un garage a Napoli

