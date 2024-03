Coppia di fidanzati trovata morta in un garage a Napoli

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 16 marzo 2024) AGI - Sono di un uomo e una donna i corpi trovati questa mattina nel quartiere di Secondigliano a. Quasi certamente, per gli investigatori, si tratta diche sarebbero morti per le esalazioni sprigionate dall'auto sulla quale si erano appartati in un box in via Fosso de Lupo. I carabinieri hanno per ora ipotizzato che possa trattarsi anche di una disgrazia e non di un evento omicidiario. Ma al momento sono ancora in corso le indagini e non si esclude nessuna pista.