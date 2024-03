Coppa del Mondo di Scherma | Martina Criscio è bronzo nella sciabola individuale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 16 marzo 2024) Sint-Niklaas, 16 marzo 2024 – Splende dila gara diche sale sul terzo gradino del podioprovadella tappa dideldifemminile a Sint-Niklaas, in Belgio. Per latrice foggiana delle Fiamme Oro è la sesta medaglia in carriera nel circuito iridato, che le mancava dal successo nel Grand Prix di Orleans della stagione scorsa, ma con di mezzo un altroagli Europei di Plovdiv 2023. La prova diCricio è iniziata con il successo, all’ultima stoccata, contro la cinese Wei per 15-14 nel tabellone da 64. Nei 32 l’azzurra ha superato l’ungherese Battai 15-11 prima di imporsi negli ottavi contro la ...