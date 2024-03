Contratto Dirigenti scolastici | gli aumenti stipendiali | più mobilità interregionale | la figura del mentor Tutte le novità VIDEO

È stato firmato il CCNL ( Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dell'area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021. Il nuovo Contratto , che interessa i dirigenti scolastici e del personale ... (orizzontescuola)

È stato firmato il CCNL ( Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) dell'area Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021. Il nuovo Contratto , che interessa i dirigenti scolastici e del personale ... (orizzontescuola)

Juventus, incontro con l'agente di Rugani: le condizioni per il rinnovo

In attesa di capire come cambierà il mercato intorno a Vlahovic, Bremer e gli altri giocatori nel mirino delle big europee, la Juventus per la prossima stagione.calciomercato

Inter, battere il Napoli per superare la delusione Champions. Frattesi può partire titolare: Domenica a San Siro non ci sarà Carlos Augusto. Mentre il procuratore di Lautaro si dice “tranquillo” sul suo rinnovo, Zhang tramite i Dirigenti fa sentire la ...repubblica

La "tangente" Gravina e il silenzio della Lega Pro: La firma sul Contratto stipulato recita 15 ottobre ... Interrogandoci abbiamo contattato vecchi Dirigenti di SportsTube e Eleven Sport, all’epoca società detentrici dei diritti di Lega Pro, per ...rivistacontrasti