Consorzio Est Ticino Villoresi | Tour Inaugurale per Grandi Vasche Anti Alluvione a Carnate e Gessate

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 16 marzo 2024) Mattinata in Brianza, pomeriggio in Martesana, per ilEstè fissato a mercoledì 20 il ““ dei lavori per duedell’area consortile:. Primo step a, dove la presentazione dell’opera è fissata per la mattinata, seguita da una visita al cere. Nel primo pomeriggio trasferimento e approdo in Martesana, per la presentazione ufficiale dei lavori, ormai da settimane in corso, della maxi vasca di laminazione del Trobbia in fase di realizzazione a nord dell’abitato di. Programma tecnico: ritrovo in sala consiliare alle 14,15. Poi, a cura dei tecnici ...