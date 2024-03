Conoscere Le Tagghiate a San Giorgio Jonico con le “Azioni di Menti”

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di sabato 16 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoContinuano le escursioni del progetto “di”, veri e propri percorsi esperienziali che consentono die vivere, in un viaggio tra arte e tradizioni, i punti più suggestivi del territorio del Gal Magna Grecia. La prossima escursione si terrà nell’area de “Le” di San, un affascinante complesso di vecchie cave di tufo che, utilizzate per secoli per l’estrazione di materiale destinato all’edilizia, sono state dismesse dalla metà degli anni Cinquanta del secolo scorso. L’appuntamento è alle ore 9.30 di domenica 17 marzo, presso l’ingresso del Parco delle, in via Brunelleschi a San Giorgo; info e prenotazione obbligatoria contattando il 3423125196, Media partner è ...