CONEGLIANO – PINEROLO | PARTITA IN DIRETTA SUL CANALE RAI

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 16 marzo 2024) Pubblicato il 16 Marzo, 2024 Oggi ritorna il campionato di Serie A femminile e Rai Sport ci permette di guardare il match tranon ha bisogno di presentazioni, è in semifinale di Champions League, ha vinto coppe su coppe e in campionato non ha ancora perso un match, riuscendo a vincere ben 24 partite su 24.era sicuramente una delle principali outsider di questo campionato e ad oggi può ritenersi soddisfatta perchè ha superato di gran lunga le proprie aspettative e i propri obiettivi, riuscendo attualmente ad occupare il 6° posto in classifica ed essendo pienamente in corsa per i play-off scudetto. Oggi i favori del pronostico sono tutti dalla parte dima attenzione ache in alcuni momenti del match potrebbe ...