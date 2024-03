Il gup del tribunale di Tivoli ha condannato a nove anni di carcere Mirko Campoli , ex dirigente dell’Azione cattolica ragazzi ed ex insegnante di religione accusato di violenza sessuale nei ... (open.online)

Condannato a quattro anni per aver stuprato una 19enne: «E' innocente»

BELLUNO - Era stato Condannato a 4 anni di reclusione in primo grado “graziato” da una pena più alta perché gli erano state concesse le attenuanti generiche. Ma era troppo lieve, secondo la Procura, ...ilgazzettino

Aperta un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Jordan Jeffrey Baby, il trapper deceduto in carcere: È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte del trapper Jordan Jeffrey Baby, trovato deceduto nel carcere di Pavia ...fanpage

Si conoscono sui social, poi l’incontro in un parco dove lui abusa della minorenne disabile: Condannato a 4 anni: Sul web avevano iniziato a scambiarsi materiale erotico: il 31enne per due volte ha costretto l’adolescente a subire atti sessuali ...messaggeroveneto.gelocal